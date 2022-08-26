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مصر
المحامين: هيئة قضايا الدولة ستشرف على انتخابات مقعد النقيب
لترشيد الإنفاق الحكومي .. توجيهات حكومية تستهدف تقليص ندب القضاة
الأوقاف: آيات الاعتبار في القرآن الكريم موضوع خطبة الجمعة المقبلة
سفارة روسيا بالقاهرة تهنئ المصريين لمرور 79 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية
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محطة مزمعة للغاز المسال تصبح نقطة خلاف في الحملات الانتخابية بإيطاليا
لوكاشينكو: مستقبل أوروبا يكمن فقط في التعاون مع بيلاروسيا وروسيا
أذربيجان تعلن استيلاءها على موقع مهم استراتيجيا كان تحت سيطرة أرمينيا
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شباب قسنطينة يستهل مشواره في الدوري الجزائري بالفوز على اتحاد خنشلة
أودينيزي يفوز على مونزا بثنائية في الدوري الإيطالي
المقاولون العرب يبتعد عن الهبوط بالفوز على الاتحاد السكندري
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أحدث ظهور للفنان عادل إمام بصحبة شقيق هاني رمزي
فيلم نزوح لسؤدد كعدان ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان لندن السينمائي
تانيا صالح تغني في مهرجان القلعة لأول مرة
الليلة.. هاني شاكر ونادية مصطفى يحيان حفلات اليوم التاسع لمهرجان القلعة
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التخطيط ترصد الاحتياجات التنموية في القرى الأكثر احتياجا بجنوب سيناء
تصدير أسمنت ويوريا ورمل من ميناء دمياط
خبراء: قرارات البنك المركزي بشأن السحب والإيداع تنعش الأسواق
حوادث وقضايا
مستشفى كوم إمبو تستقبل مصاب بطلق ناري
أمن أسوان يحرق وكرين لبيع المخدرات بعد مداهمتهم بقريتي إقليت والمنشية
متهمان أحدهما أراد الانتقام لشرف والدته.. كشف لغز مقتل فتاة بالمنصورة بعد 7 سنوات
القبض على شخصين حاولا سرقة شقة سكنية بحدائق الأهرام