شباب قسنطينة يستهل مشواره في الدوري الجزائري بالفوز على اتحاد خنشلة

أودينيزي يفوز على مونزا بثنائية في الدوري الإيطالي

المقاولون العرب يبتعد عن الهبوط بالفوز على الاتحاد السكندري