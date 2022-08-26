محامي المغنية التركية جولشان يطعن على القبض عليها

طعن محامي المغنية التركية جولشان بيرقدار ضد القبض عليها بسبب تصريحات ترجع إلى أبريل عن مدارس دينية ثانوية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.



ولم يتضح على الفور الموعد الذي ستقرر فيه المحكمة الواقعة في اسطنبول بشأن الطعن.



وجاء الطعن بعد يوم واحد من الزج بجولشان في سجن باكيركوي باسطنبول في وقت متأخر من أمس الخميس بتهمة "التحريض على الكراهية". وتم احتجازها بعد ساعات من تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيه جولشان وهي تشير إلى خريجي إحدى المدارس الدينية العامة باعتبارهم "منحرفين".



ونقلت وكالة "الأناضول" عن إيمري إميك محامي جولشان قوله إن القرار "غير شرعي".



واعتذرت جولشان في وقت سابق من اليوم الخميس عن تصريحاتها عبر حسابها على تويتر، مشيرة إلى أن التعليق كان "مزحة" ألقتها بين زملائها.



واستهدفت مجموعات دينية جولشان في الأشهر القليلة الماضية بسبب أزيائها على المسرح ودعمها لحقوق المرأة وحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا.



وطالب زعماء المعارضة وفنانون بالإفراج عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشاركوا رسائل للتضامن معها.