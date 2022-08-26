الإرياني يدين اختطاف مليشيات الحوثي لرئيس محكمة بمحافظة إب اليمنية

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أدان وزير السياحة والثقافة والإعلام اليمني معمر الإرياني، اختطاف مليشيات الحوثي لرئيس محكمة بمحافظة إب الواقعة تحت سيطرتها.

وأوضح الإرياني -حسبما أفادت قناة اليمن الفضائية- أن عملية اختطاف مليشيا الحوثي للقاضي شمس الدين المليكي رئيس محكمة الخشأ بمحافظة إب والاعتداء عليه تأتي ضمن مساعيها لإهانة القضاة المستقلين وإحلال أتباعها العقائديين لشرعنة ممارساتها غير القانونية.

واستنكر وزير الإعلام اليمني هذه العملية التي قامت بها مليشيات الحوثي بحق القاضي شمس الدين المليكي رئيس محكمة الحشأ.

وكانت الميليشيا الحوثية قد قامت أمس باختطاف القاضي شمس الدين المليكي، وزجت به في سجونها في ظل جرائم وانتهاكات تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرتها.