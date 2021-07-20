انتشال جثة شاب غرق في مياه بحر مويس بالشرقية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالشرقية، صباح اليوم الجمعة، من انتشال جثة شاب لقى مصرعه صباح الخميس؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة بحر مويس من أعلى كوبري العبور بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق في محافظة الشرقية.



وتبين سقوط الشاب في المياه إثر قفزه من أعلى كوبري العبور بحسب روايات شهود عيان، فيما انتقل رجال قوات الإنقاذ النهري إلى الموقع، واستمرت محاولات العثور على الجثة حتى تم انتشالها ونقلها إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.



كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا بغرق شاب في مياه ترعة بحر مويس، وذلك إثر سقوطه من أعلى كوبري العبور في نطاق ودائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.



انتقلت قوات الإنقاذ النهري التابع لقطاع الحماية المدنية في مديرية أمن الشرقية إلى موقع البلاغ، واستمرت محاولات انتشال الجثة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، فيما أفادت المعلومات الأولية بسقوط الشاب في المياه من أعلى كوبري العبور الممتد فوق مياه ترعة بحر مويس في نطاق ودائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.



واستمرت محاولات رجال الإنقاذ النهري التابع لقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية نحو يوم كامل، حتى تم العثور على الجثة وانتشالها من المياه.



فيما أكدت المعلومات الأولية بأن الشاب قد سقط في المياه من أعلى كوبري العبور المخصص لعبور المشاة أعلى بحر مويس بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق في قسم شرطة ثانٍ الزقازيق لمباشرة التحقيق.