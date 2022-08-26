إيطاليا تقدم مليوني يورو للتخلص من الألغام في أوكرانيا

أكدت إيطاليا، أنها ستساعد في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب وخاصة في عمليات إزالة الألغام.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "يوكرنفورم"، اليوم الجمعة- خلال اجتماعه مع وزير الشؤون الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، إن الجانب الإيطالي سيشارك في إعادة إعمار الأراضي الأوكرانية بحزمة مساعدات تقدر بـ2 مليون يورو للتخلص من الألغام داخل المناطق المحررة في أوكرانيا.

ووفقًا لموناستيرسكي، تعد الجمهورية الإيطالية أحد الشركاء التجاريين والاقتصاديين الرئيسيين لأوكرانيا في أوروبا، فضلاً عن كونها صديقة جيدة.

وشكر موناستيرسكي وزير الخاريجة الإيطالي على موقفه الشخصي فيما يتعلق بأوكرانيا.

وأشار دي مايو، إلى أنه يمكن تسليم بعض المعدات المطلوبة لعمليات إزالة الألغام إلى رجال الإنقاذ الأوكرانيين في المستقبل القريب.

كما ناقش الطرفان تسريع التصديق على الاتفاقية الحكومية للتعاون بين الشرطة الأوكرانية الإيطالية، والتي تم توقيعها في يونيو عام 2021.