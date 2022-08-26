كوريا الشمالية تزعم: تفشي الحمى مؤخرا سببه الإنفلونزا وليس كورونا

زعمت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن تفشي حالات الإصابة بالحمى المشتبه بها في البلاد في إقليم ريانغجانغ الشمالي الشرقي في وقت سابق من هذا الأسبوع كان سببه الإنفلونزا.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن وسائل إعلام شمالية رسمية القول، "إنه وفقا للمعلومات الواردة من مقر الدولة للوقاية من الأوبئة في حالات الطواريء، كانت جميع حالات الحمى التي حدثت في ريانغجانغ، مصابة بالإنفلونزا".

وحثت السلطات الصحية الناس على ارتداء كمامات الوجه وإبلاغ السلطات المختصة دون السفر أو التحرك إذا ظهرت عليهم أعراض الحمى، قائلة "إن الإنفلونزا يمكن أن تحدث بسهولة في جميع مناطق البلاد".

وعادت درجة حرارة مرضى الحمى إلى المستوى الطبيعي، وتم رفع إغلاق المنطقة.

وفي 10 أغسطس الجاري، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون الانتصار على كوفيد-19 وأمر برفع "إجراءات الطواريء القصوى لمكافحة الفيروس التاجي في البلاد.

وفي وقت سابق، قالت كوريا الشمالية "إنه تم الإبلاغ عن 4 حالات حمى يشتبه في أنها تحمل "وباء خبيث" في إقليم ريانغجانغ الحدودي مع الصين، بعد أسبوعين فقط من إعلانها الانتصار على أزمة فيروس كورونا التي بدأت في منتصف مايو الماضي.