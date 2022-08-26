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مصر
شيخ الأزهر يزور كازاخستان سبتمبر المقبل بدعوة من الرئيس الكازاخي
المحامين: هيئة قضايا الدولة ستشرف على انتخابات مقعد النقيب
لترشيد الإنفاق الحكومي .. توجيهات حكومية تستهدف تقليص ندب القضاة
الأوقاف: آيات الاعتبار في القرآن الكريم موضوع خطبة الجمعة المقبلة
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مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
مدبولي يغادر إلى العاصمة التونسية لحضور قمة التيكاد 8 نيابة عن الرئيس السيسي
الرئيس التونسي يؤكد حرصه الارتقاء بالعلاقات مع اليابان إلى الشراكة الاستراتيجية
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مصر تهزم أنجولا وتلحق بالجزائر في نهائي بطولة أفريقيا لشباب اليد
شباب قسنطينة يستهل مشواره في الدوري الجزائري بالفوز على اتحاد خنشلة
أودينيزي يفوز على مونزا بثنائية في الدوري الإيطالي
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فن
المطربة اليونانية ألكيستيس بروتوبسالتي ضيف شرف الإسكندرية السينمائي
نادية مصطفى تفتتح حفلها بالقلعة بأغنية ما تقوليش إيه أديتنا مصر
أحدث ظهور للفنان عادل إمام بصحبة شقيق هاني رمزي
فيلم نزوح لسؤدد كعدان ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان لندن السينمائي
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التخطيط ترصد الاحتياجات التنموية في القرى الأكثر احتياجا بجنوب سيناء
تصدير أسمنت ويوريا ورمل من ميناء دمياط
خبراء: قرارات البنك المركزي بشأن السحب والإيداع تنعش الأسواق
حوادث وقضايا
مستشفى كوم إمبو تستقبل مصاب بطلق ناري
أمن أسوان يحرق وكرين لبيع المخدرات بعد مداهمتهم بقريتي إقليت والمنشية
متهمان أحدهما أراد الانتقام لشرف والدته.. كشف لغز مقتل فتاة بالمنصورة بعد 7 سنوات
القبض على شخصين حاولا سرقة شقة سكنية بحدائق الأهرام
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