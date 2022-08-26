شيخ الأزهر يزور كازاخستان سبتمبر المقبل بدعوة من الرئيس الكازاخي

المحامين: هيئة قضايا الدولة ستشرف على انتخابات مقعد النقيب

الأوقاف: آيات الاعتبار في القرآن الكريم موضوع خطبة الجمعة المقبلة