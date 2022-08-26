 رئيسا السنغال وبوروندي ورئيس الرئاسي الليبي يصلون تونس للمشاركة في قمة تيكاد 8 - بوابة الشروق
الجمعة 26 أغسطس 2022 9:29 م القاهرة القاهرة 24°