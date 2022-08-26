تايكوندو زفتى يحقق ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية ببطولة الجمهورية للبومزا

تمكن لاعبو فريق التايكوندو بنادي زفتى الرياضي بمحافظة الغربية، من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى بطولة الجمهورية للبومزا قطاع وسط الدلتا للتايكوندو للناشئين، والمقامة بصالة كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة.

وشارك النادي بلاعبي مرحلة تحت 12 سنة، من مواليد 2010، 2011، 2012، وتمكن الفريق من حصد ميدالية ذهبية وثلاث ميداليات فضية و8 ميداليات برونزية.

حيث نجح محمد فوزى زيدان، في حصد المركز الأول والميدالية الذهبية، بينما حصد كل من: صبا هيثم شاهين، وآسر شريف محمد جرامون، وقمر حسن يوسف، ميداليات فضية والمركز الثاني، وحصد كل من: ريماس حاتم الخولي، وثائر مدحت عمارة، وسما مصطفى مجاهد، جنى نبيل محمد نصير، وإيمان محمد السعيد ليلة، ورضا صبرى جمال الدين، مالك حسام إمام، وإنجى وليد الغيطانى، ميداليات برونزية والمركز الثالث.

من جهته، أكد جودة الجندي، المدير الفني للفريق، أن إدارة النادي توفر الدعم المطلوب للفريق قدر الإمكانيات المتاحة، وأن اللاعبين أدوا ما عليهم ونجحوا في حصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، ليعودوا لمنصات التتويج بعد غياب سنوات عنها.

هذا ويعد نادي زفتي الرياضي، والذي تم إنشاؤه عام 1925 أعرق أندية منطقة الدلتا حيث يعد النادي الأول من حيث الإنشاء وتاسع نادي تم إنشاؤه على مستوي الجمهورية متفوقًا على اندية كبيرة وذات صيت كبير، ومن المنتظر أن يتم الاحتفال ببلوغ النادي 100 عام في مارس من عام 2025.

وأكد الصحفي والإعلامي حسام فوزي جبر، عضو مجلس إدارة نادي زفتى الرياضي، والمشرف العام على الرياضة بالنادي، عزم المجلس إقامة حفل لتكريم اللاعبين الفائزين ببطولة اليوم إلى جانب المتفوقين من الألعاب الأخرى ككرة السرعة والكاراتيه، بالإضافة للمتفوقين دراسيًا وعلميًا من أبناء الجمعية العمومية للنادي وهو تقليد سنوي كان يقوم به النادي، وتم التوقف عنه منذ عدة سنوات إلا أن مجلس إدارة النادي المنتخب في يناير الماضي، وعد اللاعبين والأجهزة الفنية والمتفوقين عليمًا ودراسيًا بتكريمهم في حفل مجمع يشهده رموز المحافظة إلى جانب أعضاء الجمعية العمومية.