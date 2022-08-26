البابا فرنسيس يعرب عن استعداده لزيارة كوريا الشمالية

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أعرب بابا الفاتيكان فرنسيس الأول عن استعداده لزيارة كوريا الشمالية، في حال وجه قادة البلد دعوة له، وذلك في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية (كيه بي إس) تم نشر مقتطفات منها اليوم الجمعة.

وقال فرنسيس لشبكة " كيه بي إس: "سوف أتوجه إلى هناك حالما يوجهون دعوة لي. أقول إنه يجب أن يدعوني، لن أرفض. ودائما ما يكون الغرض من زيارتي حب أخوي".

وتعيش كوريا الشمالية في ظل ديكتاتورية بقيادة كيم جونج أون، حفيد مؤسس البلاد. وبشكل عام من غير المسموح للكوريين الشماليين المغادرة ويتم استقبال القليل من الزوار. وجرى غلق البلاد أكثر من المعتاد منذ بدأت جائحة فيروس كورونا.

وقال فرنسيس لـ"كيه بي إس"، إنه لاحظ الكيفية التي نجت بها الدولتان من الحرب.

وفعليا لم تنته حالة الحرب التي قسمت شبه الجزيرة إلى كوريتين، شمالية وجنوبية .

وأضاف "لقد عانيتم من ويلات الحرب. وبالتالي أنتم تعلمون ما الذين تعنيه الحرب. اعملوا باتجاه السلام. وأتوجه بمباركتي وصلواتي لأن يحل السلام في الكوريتين".

كان فرنسيس قد ألمح في الماضي لاستعداده لزيارة كوريا الشمالية.

يُذكر أن شبه الجزيرة الكورية تشهد توترا بسبب التجارب الصاروخية والنووية من جانب كوريا الشمالية والتي عرضتها لعقوبات دولية.

وعرضت كوريا الجنوبية في وقت سابق من الشهر الجاري تقديم مساعدات لكوريا الشمالية مقابل تخلي الأخيرة عن الأسلحة النووية، غير أن بيونج يانج رفضتها.