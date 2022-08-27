إلغاء رحلات طيران في إسبانيا إثر إضراب أطقم الرحلات الجوية لايبيريا اكسبريس

أٌلغيت 92 رحلة طيران محلية في إسبانيا؛ ما أثر على 17 ألف راكب، نظرا لإضراب مدته عشرة أيام لأطقم الرحلات الجوية العاملة بشركة أيبيريا اكسبريس للطيران منخفض التكلفة، والتابعة لمجموعة أيبيريا جروب.

وتشمل الرحلات المقرر إلغاؤها، خطوط طيران من مدريد إلى بالما دي مايوركا، وجران كناريا وسانتياجو دي كومبوستيلا وإشبيليه وملقا وتينيريفي، حسبما قالت نقابة "يو إس أو" الإسبانية اليوم الجمعة.

وكان من المقرر أن تغادر هذه الرحلات في الفترة بين 28 أغسطس و6 سبتمبر.

وتنظم أطقم الطائرات الإضراب لمطالبة الشركة بالبدء في مفاوضات على اتفاق عمل جماعي وزيادة الأجور، المجمدة منذ عام 2015، لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة.

ووفقا لصحيفة الباييس، ذكرت أيبيريا اكسبريس أنه تم حتى الآن بشكل مؤكد إلغاء 24 رحلة طيران فقط بين يومي الأحد والثلاثاء بسبب الإضراب.