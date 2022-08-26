لوكاشينكو: يمكن للطائرات البيلاروسية الآن حمل أسلحة نووية

قال الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الجمعة، إن بلاده أجرت تعديلا على مقاتلات من طراز سوخوي سو-24 حتى تتمكن من حمل أسلحة نووية.



وونقلت وكالة أنباء بيلتا الرسمية عن لوكاشينكو قوله في مينسك اليوم، إنه تم تحويل الطائرة كما هو متفق عليه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأضاف لوكاشينكو: "كل شيء بات جاهزا"، مضيفا أن البلاد قادرة الآن على الرد على التهديدات بطرق متنوعة في مواجهة التوترات المتزايدة مع الغرب.



وقال لوكاشينكو إن الولايات المتحدة، كجزء من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تنقل حاليا التكنولوجيا العسكرية إلى أوروبا الشرقية أيضا.