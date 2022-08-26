أكبر مستشفى في زيمبابوي يفتقر إلى الأدوية والمعدات الأساسية

قال ناطق باسم أكبر مستشفى في زيمبابوي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الجمعة، إن الأدوية والمعدات الأساسية غير موجودة في المستشفى.



وأضاف لينوس ديري، المتحدث باسم مستشفى باريرينياتوا، "بإمكاني التأكيد على أننا نواجه صعوبات في التوريدات الطبية الضرورية"، مؤكدا أنه يتم تشجيع المرضى على إحضار لوازمهم. وهذا يشمل الحقن والضمادات والمسكنات.



وألقى السياسي المعارض تينداي بيتي باللائمة على وزير الصحة، نائب الرئيس قسطنطين شيوينجا في انهيار قطاع الصحة في البرلمان أمس الخميس



وتعد باريرينياتوا أكبر مستشفى في زيمبابوي حيث تضم خمسة آلاف سرير و12 غرفة عمليات.



وتشهد زيمبابوي أزمة اقتصادية حادة وتضخم مفرط منذ سنوات.