سوريا وأبخازيا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والبرلمانية

بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الأبخازي بيسلان دجوبواـ آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الجمعة، أن تمت خلال اللقاء مناقشة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وآليات توسيع التعاون الاقتصادي في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم للجنة المشتركة السورية الأبخازية في أقرب وقت.

ومن جهة أخرى، بحث المقداد مع رئيس مجلس الشعب الأبخازي لاشا أشوبا، العلاقات الثنائية وتطوير التعاون البرلماني بين سوريا وأبخازيا.

وشدد المقداد على أن سوريا ماضية في إعادة الاستقرار ودحر الإرهاب بمساعدة الدول الصديقة والحلفاء.

وبدوره، أكد أشوبا على وقوف الشعب الأبخازي إلى جانب الشعب السوري وقيادته، معرباً عن ثقته بأن سوريا ستتمكن من إعادة الاستقرار والقضاء على الإرهاب.

كما التقى المقداد مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتواصل مع أبناء الجالية في مجلس الشعب الأبخازي الخاس بارتسيس، وأشار إلى أن تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة السورية الأبخازية جاء تجسيداً لرغبة البلدين والشعبين ومجلسي الشعب بتعزيز العلاقات الثنائية وإيجاد أفق جديدة للتعاون في كل المجالات، لافتا إلى أن سوريا تؤمن بأهمية عمل الدبلوماسية البرلمانية لأنها تلبي تطلعات الشعوب.

ومن جانبه، أكد بارتسيس على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين شعبي البلدين وعلى ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بما يخدم المصالح المشتركة.

وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد قد بدأ يوم أول أمس الأربعاء أول زيارة رسمية لجمهورية أبخازيا قادما من روسيا عقب إجراء عدة مباحثات تناولت العديد من القضايا الهامة ذات الاهتمام المشترك من بينها الأوضاع الراهنة في سوريا.