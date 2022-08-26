♦«علاقات خطرة»

محمد طه

دار الشروق

2022

العلاقات الطيبة هى إكسير الحياة.. وهى الترياق الوحيد ضد الذبول الروحى.. والموت النفسى.. والعلاقات المؤذية هى أكبر سـارق للحياة.. ودافن للنفس.. ومُستنزِف للروح..

كل علاقـة فى حياتـك.. ممكن تكـون علاقة شـافية.. وممكن تكون علاقة خطرة..

الكتاب ده.. عن نواقيس الخطر.. ونواميس الشفاء.. هنتكلـم عـن علاقتك بنفسـك.. وبجسـمـك.. وعـن الثلاثة أشخاص اللى عايشين جواك..

هتكتشـف هوَّ أنت فى علاقة معينة بتكون نفسـك، ولا بتكون حد تاني! واللى قُدامك بيتعامل معاك زى ما أنت، ولاَّ بيلبسك صورة حد غيرك!

هنشـوف نتيجـة اضطراب ولخبطـة علاقاتنـا مع الآخريـن.. خاصة القُريبين مِننا..

وهنستعرض بعض أنواع وأشكال العلاقات، اللى مُهم تاخد بالك منها، قبل فوات الأوان..

وأخيرا.. هنفتح أبواب التغيير.. ونطُل من نوافذ الشفاء.. ونغزل سويًّا.. خيوط الالتئام..

♦ «لكل المقهورين أجنحة»

رضوى عاشور

دار الشروق

2019

فى هذا الكتاب ما يمكن أن يكون استكمالا لدرجات الضوء القادم من شخصية رضوى عاشور.

إنه الضوء المطل من اشتباكها مع النظريات النقدية ومع النقد التطبيقى. والضوء القادم من مساءلتها لتجربتها الروائية وإعادة تعريفها لا لفن الرواية بل للتاريخ أيضا؛ حتى لا يستسهل أحد بعد اليوم التورط فى كليشيه «الرواية التاريخية» بتبسيط لا يليق. والضوء القادم من معارضة شجاعة للأوضاع الضاغطة على الجامعات المصرية وتصديها المبكر لممارسات سياسية وأكاديمية واجتماعية لم تسكت عنها يومًا حتى وهى فى العمر السارى بين الطفولة والشباب. والضوء القادم من بوح شخصى عن بواعثها للكتابة وعلاقتها باللغة العربية تراثا وجمالًا. وضوءها الذى قاوم التطبيق قبل أن يلتفت الكثيرون لمخاطره المتعددة.

♦«موسم صيد الغزلان»

أحمد مراد

دار الشروق

2017

فى مُستقبل بعيد، وفى توقيت مرور الُمَذَّنب بالسماء، يستيقظ «نديم» على وميضٍ بعدسته؛ «تم تسجيل حلم واحد»؛ سيدة غجرية حمراء الشعر تقف فى قاع البحر، ترفع رأسها لتنظر ناحيته. وبعد ساعاتٍ من حلمه، وفى أثناء إلقاء محاضرته على المسرح، يتفاجأ بالغجرية تجلس بين الحاضرين!

فى ذلك اليوم سيتلقى «نديم» دعوة لزيارة غير متوقعة، تجربة يتمنى الكثيرون خوضها.. ما داموا لا يدركون نهايتها.. فبعض الحقائق من الأفضل أن تبقى فى الظلام.

فى روايته السادسة، وبدون مرور بالحاضر، ينطلق الكاتب أحمد مراد مباشرةً من التاريخ المصرى القديم إلى المستقبل.. رواية تتنبأ بعالَم تُلقَى بذورە الآن، وتناقش الصراع الأبدى بين العقل، وأعظم القناعات على الإطلاق.

♦ «أحببت وغدا ــ التعافى من العلاقات المؤذية»

عماد رشاد عثمان

الرواق للنشر والتوزيع

2019

دومًا ننتظر شخصًا ما.. نظن أن بوجوده تتبدّد كافة أوجاعنا ويغمرنا السلام، ونتوهّم أننا حينها سنشعر بالاكتمال!

وتصفعنا الحقيقة أن ذاك الشخص الذى رأينا فيه المنقذ... ربما هو من يمنحنا خيبتنا الكبرى..

وبدلًا من أن نزهر بجواره... قد نذبل... وننزوى... ونتلاشى.. ونذوب!

يصبح الآخر جحيمنا حين نسعى لتخدير أوجاعنا عبره، وتصبح العلاقة المرضية تلاهيًا عن مواجهة أنفسنا، مجرد هروب وفرار!

إلى أولئك الذين يظنون أنهم يداوون الظمأ... عبر تتبّع السراب!