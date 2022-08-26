فرنسا تتهم بريطانيا بتهديد الصحة بسب ضخ مياه الصرف في بحر الشمال

ورغم أن المملكة المتحدة لم تعد ملزمة بقوانين الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تزال -بحسب أعضاء الاتحاد الأوروبي- دولة موقّعة على مواثيق أممية ذات صلة تتعلق بحماية المياه المشتركة.

وينتمي أعضاء البرلمان الأوروبي الثلاثة إلى حزب "الجمهورية إلى الأمام"، الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والداعم للاتحاد الأوروبي.

ومن بين هؤلاء الأعضاء الثلاثة، بيير كارلسكيند - والذي يرأس لجنة البرلمان الأوروبي لصيد الأسماك.

ويقول كارلسكيند إنه لا يمكن السماح للمملكة المتحدة في ظل بريكست بإهمال التزامات مبرمة والمجازفة بـ 20 عاما من التقدم الأوروبي المحرَز على صعيد معايير جودة المياه.

ويحذر أعضاء البرلمان الأوروبي من أنّ تسرُّب مياه الصرف كفيل على المدى القصير بتعريض مياه الاستحمام على الشاطئ الفرنسي للخطر، كما أنّ من شأنه أيضا إلحاق الضرر بالتنوع الحيوي البحري، فضلا عن الإضرار بصناعة الصيد وتربية الأسماك الصدفية.

وقال ستيفاني يون-كورتين، السياسي الفرنسي وعضو لجنة صيد الأسماك بالبرلمان الأوروبي إن "القنال وبحر الشمال ليسا من مكبّات النفايات".

وتضم المملكة المتحدة في معظم أنحائها نظام صرف مجمّع؛ وعليه فإن مياه المراحيض تُحمل إلى محطات للمعالجة عبر نفس الأنابيب مع مياه الأمطار.

وللحيلولة دون غرق المنازل والساحات العامة بمياه الأمطار الغزيرة، يقوم نظام الصرف في البلاد عندما يطفح بتحويل طاقته غير المعالَجة إلى الأنهار والبحر.

وتقول السلطات البريطانية إن شركات المياه في البلاد "توافق على أن هناك حاجة ماسة" لاتخاذ خطوة، وإنها تستثمر أكثر من ثلاثة مليارات جنيه إسترليني لتحسين التعامل مع حالات طفح شبكات الصرف، وذلك في إطار برنامج بيئي وطني أوسع نطاقا ينتهي العمل فيه بحلول عام 2025.

ويتهم حزب الديمقراطيين الأحرار شركات المياه في المملكة بالفشل في مراقبة عملية الصرف على النحو الأنسب. ويقول الحزب إن العديد من أجهزة المراقبة هذه إما عاطلة أو أنها غير مثبتة بالأساس.