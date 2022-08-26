 السلطات الأوكرانية: إجلاء أكثر من 9600 شخص من منطقة دونيستك - بوابة الشروق
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السلطات الأوكرانية: إجلاء أكثر من 9600 شخص من منطقة دونيستك

كييف - أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 4:08 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 4:08 م
أعلنت السلطات الأوكرانية مغادرة أكثر من 9600 شخص، من بينهم أكثر من 1700 طفل، منطقة دونيتسك كجزء من الإخلاء الإلزامي التي تفرضه الحكومة.

وقال نائب مدير مكتب رئيس أوكرانيا، كيريلو تيموشينكو، في إحاطة إعلامية وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الجمعة: "فيما يتعلق بالإجلاء الإجباري للسكان من منطقة دونيتسك فلقد غادر المنطقة حتى اليوم أكثر من 9600 شخص من بينهم 1785 طفلاً".

وأضاف تيموشينكو أن مناطق دنيبروبتروفسك وكيروفوهراد ولفيف وخميلنيتسكي وفينيتسيا وترنوبل وكييف تستقبل أكبر عدد من اللاجئين.

يذكر أنه يتم تنفيذ الإخلاء الإلزامي في منطقة دونيتسك التي تتعرض باستمرار لنيران القوات الروسية ولا يوجد بها إمدادات غاز وتواجه مشاكل في إمدادات المياه.

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