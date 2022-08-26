تشهد مصر حاليا ارتفاعا شديدا في موجات الحرارة، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض للشمس هذه الأيام، خاصة بعد موجة من الطقس شديد الحرارة شهدتها كل الأنحاء خلال الأيام القليلة الماضية، التي زادت في أغسطس الجاري.



مع اشتداد حرارة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، يعاني كثير من الأشخاص من عدم إمكانية الحصول على نوم جيد ليلاً؛ خصوصا أولئك الذين لا يمتلكون مكيفات هواء.



وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عدة نصائح من أطباء وخبراء للحفاظ على برودة الجسم أثناء النوم، وهي:



1- ضع ملابس النوم وملاءة السرير في أكياس بلاستيكية، ثم ضعها في الثلاجة لبعض الوقت قبل النوم.



2- استخدم ملابس نوم وملاءة سرير قطنية، فالقطن هو أفضل مادة للحفاظ على برودة الجسم.



3- املأ زجاجة بالماء المثلج، وضعها على «نقاط التبريد» في جسمك، وهي الركبتين والكاحلين والمعصمين والرقبة والفخذ والمرفقين.



4- رطب جسمك قبل النوم بكريم الصبار الذي يستخدم عادة لتبريد الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس، على أن يكون هذا الكريم محفوظا في الثلاجة.



5- املأ زجاجة عطر فارغة بالماء البارد واحتفظ بها بجانب سريرك، ورشها على وجهك، وظهر رقبتك، وظهر ركبتيك.



6- تأكد من أنك لا تأكل الكثير من البروتين؛ لأن هذا يمكن أن يبقي جسمك ساخنا عن طريق زيادة معدل التمثيل الغذائي الخاص بك.



7- تناول الطعام الحار قبل النوم بـ3 ساعات على الأقل يمكن أن يزيد معدل التعرق لديك، ما يساعد على تبريد جسمك.



8- مارس الرياضة في الصباح بدلا من المساء، لمنع تسخين جسمك عند النوم.



9- يجب عليك إبقاء النوافذ والستائر مغلقة خلال النهار، للحفاظ على برودة المنزل.



10- تجنب تغطية قدميك أثناء النوم.



11- ضع وعاء مليئا بالثلج أمام المروحة الموجودة بالغرفة لتبريد الهواء.



12- احرص على شرب الماء بانتظام خلال ساعات النهار.