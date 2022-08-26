فنلندا والسويد وتركيا تناقش مخاوف أنقرة في محادثات أمنية

جددت السويد وفنلندا التزامهما بمحاربة "جميع أشكال الإرهاب"، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، اليوم الجمعة ، نقلاً عن مكتب الرئيس التركي، عقب محادثات تهدف إلى تمكين دولتي الشمال الأوروبي من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".



وقال التقرير إن التزام البلدين يشمل "التضامن الكامل" مع تركيا في عدم دعم الجماعات "الإرهابية" لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وكذلك جماعة رجل الدين الإسلامي فتح الله جولن والمقيم في الولايات المتحدة.



بعد عقود من الحياد، تقدمت فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى التحالف الغربي ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير.



ومع ذلك، يتطلب التصديق موافقة بالإجماع ولم تدعم تركيا انضمامها بعد، متذرعة بمخاوف أمنية. منذ ذلك الحين، بذلت الجهود الدبلوماسية لمعالجة مخاوف أنقرة.



واتهمت أنقرة البلدين بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، وتصنفهما تركيا على أنهما من الجماعات الإرهابية. كما تحمل تركيا جولن مسؤولية الانقلاب العسكري الفاشل عام 2016.



جاء تقرير الجمعة بعد أن التقى مبعوثون من فنلندا والسويد وتركيا في الجولة الأولى من المحادثات منذ اتفاق للتعاون في مجال الأمن.