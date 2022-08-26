جمهور القلعة يغني جاي في إيه مع نادية مصطفى بحفلها

غنت الفنانة نادية مصطفى أغنية "جاي في إيه"، مع جمهور حفلها بالقلعة، وسط تفاعل كبير وزغاريد من الحضور، وعلقت نادية على تفاعل الجمهور: "إيه الجمهور الحلو ده، هو ده الجمهور اللي بجد.. مهرجان القلعة فعلا بينافس مهرجانات الغناء العربية الكبرى".

وافتتحت نادية مصطفى وفرقتها حفلها ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بأغنية "ما تقوليش إيه أديتنا مصر".

ومن المقرر أن تقدم نادية مصطفى خلال حفلها مختارات من أعمالها الخاصة، منها: (سلامات، والله العمر، بكل لغات العالم، مسافات، إمبارح، فرحتنا بكره، قبلك لا، قلوب كتير، لو كنا عالبال)، وغيرها.

ويليها المطرب هاني شاكر وفرقته، حيث يقدم نخبة من أشهر أعماله التى نجحت في تحقيق شهرة واسعة، منها: (لسه بتسألي، لو بتحب، ياريتني، بكل العمر، بحبك أنا، علي الضحكاية، ياريتك معايا)، وغيرها.