أذربيجان تعلن استيلاءها على موقع مهم استراتيجيا كان تحت سيطرة أرمينيا

أعلنت أذربيجان أنها نشرت قوات لها في بلدة لاتشين ذات الأهمية الاستراتيجية على مقربة من منطقة ناجورنو كاراباخ الواقعة في جنوب القوقاز وهي بلدة كانت يوما ما تحت سيطرة أرمينيا المجاورة.

وكتب الرئيس إلهام علييف على موقع تويتر اليوم الجمعة: "اليوم، 26 أغسطس، عدنا نحن الأذربيجانيين إلى مدينة لاتشين".

يمر ما يسمى بممر لاتشين عبر المدينة – وهو طريق يبلغ طوله ستة كيلومترات يربط بين أرمينيا ومنطقة ناجورنو كاراباخ، والتي يسكنها الأرمن بشكل أساسي – وتطالب كل من الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين المتحاربتين بها .

في حرب كاراباخ الأخيرة 2020 استعادت أذربيجان التي يقودها حكم استبدادي أجزاء كبيرة من المنطقة وفقد الأرمن لاتشين، وأصبحت المدينة منذ ذلك الحين تحت السيطرة المؤقتة لروسيا التي كانت توسطت في الحرب ثم أرسلت جنودا لمراقبة احترام وقف إطلاق النار بين الطرفين.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار على تسليم لاتشين للجنود الأذربيجانيين، ومع ذلك فهناك خلاف حول ما إذا كانت جميع الشروط لذلك قد وفيت بصورة فعلية أم لا.

يفترض المراقبون أن أذربيجان تعجلت في أمر إرسال قواتها إلى لاتشين لأن روسيا مشغولة حاليا بالحرب ضد أوكرانيا وبالتالي فإن تركيز المجتمع الدولي ليس منصبا حاليا على منطقة النزاع بين آرمينيا وأذربيجان.