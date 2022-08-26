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روسيا تحتفي بمرور 79 عاما على العلاقات الدبلوماسية مع مصر

موسكو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 11:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 11:54 ص
احتفت وزارة الخارجية الروسية، بمرور 79 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا، لافتة إلى أنه في 26 أغسطس 1943 أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي ومصر.

وقالت الخارجية الروسية -في بيان لها بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة- "لقد تعاون بلدانا بشكل وثيق في الخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضي مع مصر، وبمساعدة الاتحاد السوفيتي جرى بناء حوالي 100 منشأة صناعية كبيرة في مصر".

وأضاف البيان: "أن العلاقات بين روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية اليوم ذات طبيعة شراكة شاملة وتعاون استراتيجي، حيث تتميز العلاقات الروسية المصرية بحوار سياسي مكثف ويجري تنفيذ تفاعل بناء بشأن القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية"، منوها بأن المجال التجاري والاقتصادي يُعد أحد المجالات الرئيسية للتعاون الروسي المصري، حيث تعتبر مصر الشريك الأكبر لروسيا في هذا المجال في الوطن العربي وفي القارة الإفريقية.

واختتمت الخارجية الروسية بيانها بالقول:"نحن نقدر عاليا المستوى الحالي للتعاون الروسي المصري، ونحن مهتمون بزيادة تعزيز النطاق الكامل للعلاقات الثنائية بين البلدين".

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