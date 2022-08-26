دار نشر تسحب كتابين من كتب الأطفال من الأسواق لاتهامها بطمس الحقائق والتشويه الثقافى

أعلنت دار نشر ألمانية عن سحبها كتابين جديدين من الأسواق تكريمًا لشخصية تحظى بشعبية كبيرة فى أدب الأطفال فى ألمانيا بعد مواجهة عدة اتهامات بالعنصرية والتشويه الثقافى.

وقالت دار نشر Ravensburger Verlag، وهى دار نشر رائدة لكتب الأطفال فى العالم الناطق بالألمانية، إن كتابها الصادر حديثًا عن شخصية «وينيتو ــ Winnetou»، وهو شخصية خيالية من الهنود الحمر السكان الأصليين للولايات المتحدة الأمريكية ظهرت لأول مرة عام 1875، سيتم سحبه من جدول النشر، وأعربت عن ترددها تجاه مواصلة نشر الكتب الخاصة بتلك الشخصية فى المستقبل، كما تم سحب الكتاب أيضًا من على موقع أمازون.

وجاء ذلك القرار كرد فعل على «العديد من الردود السلبية» على نشرها للكتب التى تستهدف الفئة العمرية 7+، والمتعلقة بفيلم روائى طويل صدر مؤخرًا بعنوان «القائد الصغير وينيتو»، وقد أثارت أخبار سحب الكتاب جدلا حول ما إذا كان يجب أيضًا سحب الفيلم من منصات العرض.

وتتمحور قصص «وينيتو» حول الصداقة التى جمعت بين «أولد شاترهاند»، وهو مهاجر ألمانى إلى الولايات المتحدة وهو الراوى من منظور الشخص الأول، و«وينيتو»، زعيم قبيلة الأباتشى الذى صار شقيقه بالدم، وقد تم تحويل القصص إلى العديد من الأفلام، يُشار إليها باسم «الغربيون والعشب الحامض» ــ وهو أكلة شعبية ألمانية ــ بالإضافة إلى العديد من المسرحيات والمهرجانات الشعبية التى أقيمت فى كل من ألمانيا الشرقية والغربية خلال الحرب الباردة واستمرت فى جميع أنحاء ألمانيا منذ إعادة الاتحاد، وكان المهرجان الأكثر شهرة التى تُعرض من خلاله الأفلام فى مدينة باد سيجيبرج يجتذب حوالى 250.000 شخص فى السنة.

ويُعتبر كارل ماى، مبتكر الروايات، الذى توفى عام 1912، واحد من أنجح الكُتّاب الألمان، وقد بلغت مبيعات كتبه، التى بدأت فى الأصل كروايات متسلسلة فى الصحف وكتيبات، حوالى 200 مليون نسخة فى جميع أنحاء العالم وترجمت إلى 40 لغة، كما عُرِف عنه هوسه بعالم الغرب الأمريكى حيث ذكر أنه قام بالعديد من الرحلات فى حياته إلى هناك.

وكانت الروايات مشهورة جدًا وناجحة جدًا لدرجة أن حتى النازيين لم يستطعوا منعها، بالرغم من أنها تعارض بوضوح نظرياتهم حول التفوق العرقى؛ لاسيما مع كون بطل الحبكة هندى، ولكن القصص بلغت من الروعة أنها تعدت كل المحاذير، حتى الزعيم النازى أدولف هتلر كان من المعجبين بها.

بيد أن مؤخرًا ظهرت على سطح وسائل التواصل الاجتماعى اتهامات لكتب «وينيتو» بإعادة إنتاج الصور النمطية العنصرية التى نشأت فى الاستعمار، وكذلك التشويه الثقافى فى تصويرها لسمات السكان الأصليين، نقلًا عن صحيفة الجارديان البريطانية.

وأعرب مهاجمو سلسلة «وينيتو» القصصية عن غضبهم بسبب محاولات «ماى» الأدبية للتغزل العفيف فى حياة السكان الأصليين فى أمريكا الشمالية واصفين إياها بـ «الكذبة»، التى تسعى لتغطية الحقائق والتغاضى تمامًا عن الإبادة الجماعية التى كابدها السكان الأصليون والاستيطان غير العادل لأراضيهم من قِبَل المستوطنين البيض وتدمير بيئتهم الطبيعية من خلال صنع حبكة خيالية عن قصة صداقة جمعت بين ساكن أصلى من الهنود الحمر ومستعمر غربى، كما ورد عبر صحيفة «دى تزايت» الألمانية.

وعلى الصعيد الآخر، عارض الكثيرون فى ألمانيا قرار وقف نشر الكتاب بسبب التخوف من الإساءة العرقية واصفين ما يحدث بـ «الهيستيريا» التى تسعى لإبادة بطل من أبطال قصص طفولتهم مرتبط لديهم بالعديد من الذكريات الجيدة والنوستالجيا بلا سبب.

وتعقيبًا على ذلك قال رئيس دار النشر، كليمنس ماير، إنه يجب النظر إلى الكتب من خلال منظور الواقع التاريخى، وليس من خلال التصورات الرومانسية والكليشيهات.

وأضاف الناشر فى بيان: «لم يكن فى نيتنا أبدًا إيذاء مشاعر الآخرين بهذه الكتب، ونحن نأخذ مسائل التنوع الثقافى بمنتهى الجدية ولا نسعى لتشويه أى ثقافة أو مجتمع».