قومي المرأة يشكر رئيس الوزراء على اختيار ماريان عازر ورشا راغب بعضوية الرقابة المالية

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لاختيار الدكتورة ماريان أمير عازر، والدكتورة رشا راغب في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأعربت رئيسة المجلس الدكتورة مايا مرسي في بيان، اليوم الجمعة، عن بالغ سعادتها بهذا القرار الذي يعكس نهج الدولة المصرية في تمكين المرأة ودعمها، ويؤكد الثقة في قدرات المرأة وإمكانياتها.

كما يتقدم المجلس بخالص التهاني إلى كل من الدكتورة ماريان عازر والدكتورة رشا راغب، مؤكدة أنهما تستحقان الاستمرار في هذا المنصب عن جدارة، وهذا يعكس نجاحهما خلال السنوات الماضية، متمنية لهن المزيد من النجاح والتوفيق.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتوريق والضمانات المنقولة.