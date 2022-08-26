الإمارات والولايات المتحدة تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي

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بحث اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية الإماراتية، اليوم الجمعة، مع قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية الفريق بحري براد كوبر، أوجه التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية وسبل دعمها بما يكفل تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون المشترك.

وأشاد قائد البحرية الإماراتية -خلال اللقاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- بتطور ونمو علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين وحرصهما على تعزيز آفاق التعاون المشترك في جميع المجالات خاصة المتصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية.