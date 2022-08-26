محطة مزمعة للغاز المسال تصبح نقطة خلاف في الحملات الانتخابية بإيطاليا

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أصبحت خطط إقامة محطة للغاز الطبيعي المسال على ساحل مقاطعة توسكانا الإيطالية مسألة خلافية بشكل متزايد، حيث ينظم نواب إيطاليون حملاتهم للانتخابات المقبلة.

وتعتزم شركة سنام لتشغيل شبكات الغاز استخدام ناقلة "جولار توندرا" لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز، يتم ضخه في شبكة طاقة البلاد بدءا من عام 2023.

غير أن خطط رسو الناقلة بميناء مدينة بيومبينو أصبحت مثارا للجدل.

وقالت الحكومة الوطنية إن موقع بيومبينو يجب أن يضمن وجود وقود لإيطاليا، في خضم نقص مرتقب للطاقة يخشى منه. غير أن بعض المحليين يعارضون الخطة، ويرون أنها تهديدا لأمنهم واقتصادهم وسياحتهم.

وقال العمدة فرانسيسكو فيراري لصحيفة "لا رببليكا" اليوم الجمعة، إن "اختيار بيومبينو قرار خاطئ تماما".

وفيراري عضو في حزب إخوة إيطاليا اليميني المتطرف الذي يأتي في الصدارة وفقا لاستطلاعات الرأي، وذلك قبل الانتخابات المقررة في 25 سبتمبر المقبل.

وقال فيراري، إنه بينما يؤيد حزبه بشكل أساسي محطات الغاز الطبيعي المسال، يتعين عليه أن يحمي مجتمعه.

وتحتاج إيطاليا إلى محطة الغاز الطبيعي المسال، التي تقول شركة سنام إنها يمكن أن تفي بنسبة 5ر6% من احتياجات البلاد من الغاز.