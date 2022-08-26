احتجاجات بعد قضاء مئات المهاجرين ليلتهم خارج مركز لجوء هولندي

نشبت احتجاجات وتعهد ساسة بتقديم المساعدات، لكن مئات المهاجرين قضوا ليلة أخرى خارج مركز استقبال لاجئين مكتظ في هولندا، وسط تنامي الضغط على الحكومة لحل المسألة.

ووصفت منظمات الإغاثة ظروف النظافة بأنها غير مقبولة منذ أسبوعين في محيط المركز الواقع قرب قرية تير أبيل، الواقعة على الحدود مع ألمانيا.

وقال رئيس الوزراء مارك روته في وقت متأخر، أمس الخميس، إن مجلس الوزراء "لا يشغله أي أمر آخر" حاليا، وفقا لوكالة "ايه إن بي" للأنباء، ووصف الوضع في تير أبيل بأنه "فظيع".

ونقل المكتب المركزي لاستقبال طالبي اللجوء نحو 150 لاجئا في ساعة متأخرة أمس الخميس من محيط تير أبيل إلى بلدة أبلدورن - على بعد 150 كيلومترا -، ليقيموا في صالات رياضية، ومن المقرر نقلهم بعد 4 أيام إلى الإقامة في دوتيخيم جنوبي هولندا.

ودعت المفوضية الأوروبية هولندا إلى إجراء تحقيق شامل في وفاة رضيع - 3 أشهر في تير أبيل، حسبما أفادت وكالة "ايه إن بي" للأنباء، وتوفي الرضيع أمس الأول الأربعاء في صالة ألعاب رياضية تم تجهيزها كمأوى للطوارئ.