وفاة المغنية التشيكية الشهيرة هانا زاجوروفا عن سن 75 عاما

توفيت إحدى المغنيات الأوسع شهرة من جمهورية التشيك ، هانا زاجوروفا، عن سن 75 عاما، حسبما أعلنت شركة "سوبرافون" التي تنتج أعمالها في براغ اليوم الجمعة.



وغنت زاجوروفا نحو 900 أغنية خلال مسيرتها الفنية، وتم بيع أكثر من 10 ملايين نسخة من أعمالها وفازت بمجموعة من الجوائز.



وظهرت في تلفزيون ألمانيا الشرقية الاشتراكية السابقة وغنت أغان بالألمانية.



وكانت زاجوروفا ضمن الفنانين الذين وقعوا ما يسمى ببيان مناهضة الميثاق عام 1977. وجاء البيان كرد فعل على "ميثاق 77" وهي حركة إصلاحية للحقوق المدنية في تشيكوسلوفاكيا الشيوعية السابقة تزعمها الكاتب المسرحي فاتسلاف هافيل.