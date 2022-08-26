تحرير 43 مخالفة تموينية متنوعة في قرى ملوي بالمنيا

وجه اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى بالمنيا، بضرورة مراقبة الحالة التموينية بقرى المركز وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والجزارين؛ للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين المنظمة لذلك.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ملوى، حملة تموينية برئاسة إكرام محمود نائب رئيس المركز، وبالتعاون مع مكتب التموين ومباحث التموين والطب البيطرى، أسفرت عن تحرير 43 مخالفة.

تنوعت المخالفات ما بين: "نقص وزن ـ عدم وجود ميزان ـ عدم إعلان عن أسعار ـ ذبح خارج السلخانة ـ نظافة"، وذلك بقرى سنجرج، أم قمص، قلندول.

وأضاف السايس، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيراً إلى أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع وإزالة كل أشكال التعديات من أجل الارتقاء بالمجتمع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.