توقيع الكشف الطبي على 644 مواطنا بقافلة طبية بقرية عدن في الوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن القافلة الطبية التابعة لإحدى المؤسسات الخيرية انهت أعمالها بقرية عدن بمركز باريس، بتوقيع الكشف الطبي على ٦٤٤ مواطن بالمركز والقرى المجاورة، وصرف الأدوية بالمجان لعدد ٢٥٣ حالة، وتشخيص احتياج ٩٨ حالة لإجراء عمليات يتم التجهيز لإجرئها قريباً، فضلاً عن تشخيص احتياج ٢٢٨ مواطنا لنظارات طبية يتم تسليمها مجاناً خلال ١٠ أيام.

وأكد المحافظ عن شكره وتقديره لجهود المؤسسة وأعضاء القافلة الطبية، والتي تأتي في إطار جهود التحالف الوطنى لدعم العمل الأهلي التنموي لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وضمن مبادرة "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى، مثمنًا التعاون المثمر بين المحافظة والمؤسسات الأهلية لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير خدمات طبية للمناطق النائية.