خطيب من أتباع مقتدى الصدر المعتصمين يدعو القضاء العراقي إلى إعادة الأمل للشعب

أدى آلاف من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر المعتصمين، اليوم، صلاة الجمعة الموحدة أمام بوابة التشريع إحدى مداخل المنطقة الخضراء الحكومية قرب البرلمان العراقي للأسبوع الخامس على التوالي.

وقال الخطيب مهند الموسوي، خلال خطبة صلاة الجمعة، "على القضاء العراقي أن يعيد الأمل للشعب العراقي"، وأضاف: "ننتظر من القضاء العراقي أن ينصف الشعب ولن نترك حقنا".

وأكد أن "نهضتنا اليوم هي من أجل الحقوق المسلوبة وأن الحقوق تسترد ولا تعطى ولا نخشى في ذلك أحدا ولا دعما خارجيا".

وتعتزم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، عقد جلسة في 30 أغسطس الجاري؛ للنظر بالدعوى المقدمة من التيار الصدري وقوى مستقلة لحل البرلمان العراقي.

وتتضمن لائحة الدعوى المطالبة بالحكم بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفق أحكام من الدستور.

ومازال العراق يشهد أزمة سياسية منذ إعلان نتائج الإنتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في العاشر من أكتوبر الماضي، حيث لم يتم تشكيل حكومة أو اختيار رئيس للبلاد.

وللخروج من هذه الأزمة، يطالب أنصار التيار الصدري داخل وقبالة البرلمان العراقي في المنطقة بحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

من جهة أخرى، يطالب أنصار الإطار التنسيقي الشيعي بحماية هيبة الدولة واحترام الإطار الدستوري والقانوني والإسراع بتشكيل حكومة جديدة بقيادة الكتلة الأكثر عددا في البرلمان العراقي التي تمثلها قوى الإطار التنسيقي الشيعي.

وبعد استقالة أعضاء الكتلة الصدرية الـ74 في يونيو الماضي، أصبحت كتلة الإطار التنسيق الأكبر في البرلمان بـ139 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 329.