محافظ مطروح: مد قرية رأس أبو لهو البحرية بكافة احتياجاتها في مجالات الصحة والكهرباء ومياه الشرب

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، شركة كهرباء البحيرة بالإسراع في أعمال صيانة الأعمدة والكابلات والعوازل الكهربية لمنطقة أبو لهو البحرية، ومدها بكافة احتياجاتها في مجالات الصحة ومياه الشرب والطرق والرصف.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها عقب صلاة الجمعة لقرية راس أبو لهو البحرية،حيث وجه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسراع في الدفع بسيارة نقل مياه الشرب للمواطنين وانهاء جميع وصلات المياه، وعدم التأخر في توصيل المياه لأكثر من ٧٢ ساعة، ودراسة إقامة محطة تحلية مياه الجوفية في أقرب نقطة بين قريتي أبو لهو اليخرية والجنوبية، وحصر كافة مطالب إقامة آبار أو خزانات للأهالي، كما وجه مديرية الطرق بدراسة تمهيد ورصف وصلتي طرق بتجمع أولاد شتيوي وأولاد عبيدي بمسافة نحو ٧٠٠ متر في كل منهما.



كما وجه محافظ مطروح مديرية الصحة بفتح وتشغيل الوحدة الصحية بالقرية مع توفير الأطباء والتمريض لمدة يومين في الأسبوع لتوفير الخدمات الصحية للأهالي، كما وجه لمديرية الشباب الرياضة، بالتنسيق بشان رفع كفاءة مركز شباب القرية.



كما تفقد محافظ مطروح مدرسة التعليم الأساسي بقرية أبو لهو البحرية بعدد ٩ فصول وأعمال رفع الكفاءة بها من خلال هيئة الأبنية التعليمية، موجها بوضع الانتربوك بين فراغات المبانى والسور بالمدرسة من الداخل.



كما وجه دراسة توسعة المدرسة، مع إزالة المباني القديمة الملحقة لزيادة عدد الفصول واستيعاب الكثافة ووضع طبقة أسفلتية بفناء المدرسة، مع سرعة الانتهاء من الأعمال.