الصحة العالمية تحذر: ملايين الأشخاص بمنطقة القرن الإفريقي الكبرى يواجهون خطر المجاعة

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن ملايين الأشخاص في منطقة القرن الأفريقي الكبرى يواجهون خطر المجاعة حيث تواجه بلدان المنطقة انعداما للأمن الغذائي لم تشهده منذ عقود، مشيرة إلى أنها تعمل على الاستجابة بشكل عاجل لضمان الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وتوفير العلاج لسوء التغذية الحاد واكتشاف حالات تفشي الأمراض والوقاية منها.

وأشارت المنظمة في تقرير لها اليوم الجمعة بجنيف، إلى أن هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يعيشون في هذه المنطقة وانها أطلقت بالفعل أكثر من 16 مليون دولار من صندوق الطوارئ التابع لها، لافتة إلى أن مبلغ 123.7 مليون دولار الذي تناشد للحصول عليه سيستخدم لمنع تفشي الأمراض ومكافحتها وعلاج سوء التغذية وتوفير الخدمات الصحية والأدوية الأساسية.

المنظمة الدولية ذكرت أن أكثر من 60 مليون شخص فى المنطقة يواجهون انعدام الأمن الغذائى من المرحلة الثانية وفق التصنيف المرحلى لانعدام الأمن الغذائى التى تعنى أنهم يأكلون الحد الأدنى من الوجبات الغذائية الكافية فى نفس الوقت الذى يوجد حوالى 30 مليون شخص آخر ضمن المرحلة الثالثة وما فوق وبما يعني أنهم لا يستهلكون ما يكفي من الطعام ولديهم مستويات عالية من سوء التغذية.

وقالت المنظمة إن أكثر من 7.3 مليون آخرين هم ضمن المرحلة الرابعة والتى تمثل حالة الطوارئ حيث يواجهون نقصا حادا فى الغذاء وسوء التغذية الحاد ومستويات التعرض للمرض مرتفعة بشكل مفرط فى حين يتزايد بسرعة خطر الموت المرتبط بالجوع.