مسؤول روسي: نعد مشروع قانون ينظم دخول وإقامة الأجانب بالبلاد

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن الحكومة الروسية تعمل على إعداد مشروع قانون ينظم دخول وخروج الأجانب وإقامتهم داخل الأراضي الروسية.

وقال ميدفيديف، في اجتماع لمجلس الأمن الروسي بشأن سياسة الهجرة، إن بعض القضايا في هذا المجال لها طبيعة منهجية خاصة بها، الأمر الذي يجعلها تحتاج إلى آلية متكاملة لمعالجتها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف: "لذلك يجري إعداد مشروع قانون شامل جديد ينظم شروط دخول وخروج الأجانب وأقامتهم في بلادنا"، مٌشيرًا إلى أن المشروع سيمنع التهديدات الخطيرة التي قد تنجم عن الأوضاع الراهنة في البلاد.

كما أوضح إلى أن "التحكم في القواعد المتعلقة بدخول وإقامة المهاجرين داخل أراضي روسيا جزء لا يتجزأ من النظام الأمني على أرض دولتنا، نحن نعمل في بيئة مختلفة تمامًا عما كانت عليه قبل بضع سنوات، وهذا يجب أن يُؤخذ في الاعتبار".

يُشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.