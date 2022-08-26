الصين وكمبوديا تتعهدان بتعزيز التعاون في المجال التشريعي

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تعهدت الصين وكمبوديا، اليوم الجمعة، بتعزيز التعاون في المجال التشريعي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وانج تشن، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم عبر رابط الفيديو، النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية لكمبوديا تشيم ييب، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقال وانج إن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مستعد للعمل مع الجمعية الوطنية الكمبودية لتعزيز التعاون العملي الثنائي، وتسهيل التبادلات الثقافية والشعبية، فضلا عن حماية المصالح المشتركة كهيئات تشريعية.

ومن جانبه، قال تشيم ييب إن كمبوديا تتمسك بشدة بمبدأ صين واحدة، معربا عن أمله في أن تعزز الجمعية الوطنية الكمبودية تعاونها مع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بشأن تعميق التبادلات والتعلم المتبادل.