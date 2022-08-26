 العراق: استهداف رتل تابع للسفارة الأسترالية في بغداد بعبوة ناسفة - بوابة الشروق
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العراق: استهداف رتل تابع للسفارة الأسترالية في بغداد بعبوة ناسفة

بغداد - أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 2:59 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 2:59 م

أعلن مصدر أمني عراقي، أن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت اليوم أثناء مرور سيارات تابعة للسفارة الأسترالية على الطريق المؤدي الى المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وقال المصدر -وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية- "إن الانفجار أسفر عن إضرار بالسياج الأمني للطريق، فضلا عن تضرر إحدى سيارات رتل السفارة الأسترالية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وتمكنت القافلة الأسترالية من دخول المنطقة الخضراء".

يشار إلى أن الجهات الأمنية العراقية تعلن بين الحين والآخر، عن إحباطها عمليات تستهدف أرتالا عسكرية تابعة للتحالف الدولي في مناطق مختلفة في العراق.


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