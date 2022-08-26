 أوكرانيا ترصد 1123 هجوما إلكترونيا منذ بداية الحرب الروسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوكرانيا ترصد 1123 هجوما إلكترونيا منذ بداية الحرب الروسية

كييف - أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 2:42 م | آخر تحديث: الجمعة 26 أغسطس 2022 - 2:42 م
أعلنت هيئة الاتصالات الحكومية الأوكرانية، أنه منذ بداية الحملة العسكرية الروسية شنت القراصنة الروس 1123 هجومًا إلكترونيًا ضد أوكرانيا.

وقال تقرير هيئة الاتصالات الأوكرانية، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية: إنه "خلال الأشهر الستة من الحرب، سجل الفريق الوطني للاستجابة لحالات الطوارئ الحاسوبية في أوكرانيا، والذي يعمل تحت إشراف هيئة الاتصالات الخاصة الحكومية، 1123 هجومًا إلكترونيًا".

وتجدر الإشارة إلى أن مجرمي الإنترنت في أغلب الأحيان يهاجمون الحكومة المركزية والهيئات الحكومية المحلية. ومن بين الأهداف الرئيسية أيضًا المؤسسات التجارية والمالية ووكالات قطاع الأمن والدفاع وشركات قطاع الطاقة وصناعة النقل والاتصالات وجميع قطاعات البنية التحتية العامة الأساسية.

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