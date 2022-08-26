مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية يطلق المرحلة الثانية لإغاثة الشعب الصومالي

يُطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مطلع الأسبوع المقبل المرحلة الثانية من التدخل الطارئ لإغاثة الشعب الصومالي للمساهمة في الحد من آثار الجفاف والمجاعة التي تتعرض لها الصومال، وذلك بعد انتهاء المرحلة الإغاثية الأولى.



وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة -في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- إن المرحلة الثانية ستتضمن توزيع أكثر من 52 ألف سلة غذائية، وتأمين وتوزيع المياه الصالحة للشرب على مناطق النزوح والجفاف، وتوزيع المستلزمات الضرورية للأسر النازحة هناك.



وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن تدشين عدد من مشاريع الأمن الغذائي بالتعاون مع شركاء المركز من المنظمات الأممية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن توزيع التمور للفئات الأكثر احتياجا في الصومال، وذلك بقيمة إجمالية لمشاريع المرحلة الثانية بلغت 47 مليونا و128 ألفا و636 ريالا سعوديا بمتابعة ميدانية من فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالصومال.



وأوضح الربيعة أن المرحلة الإغاثية الأولى، التي تم الانتهاء من تنفيذها، تضمنت توزيع 78 ألف سلة غذائية تزن 5200 طن، وتوفير المياه الصالحة للشرب وتوزيع لحوم الأضاحي للأسر المتضررة من الجفاف في الصومال، وذلك بتكلفة إجمالية لهذه المشاريع المذكورة بلغت 22 مليونا و926 ألف ريال سعودي.