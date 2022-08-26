ألمانيا تبدي استعدادا لحلول وسط بشأن فرض قيود على دخول الروس للاتحاد الأوروبي

في الجدل الدائر حول تقييد دخول السائحين الروس إلى الاتحاد الأوروبي، أبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك استعدادها لحلول وسط.

وقالت بيربوك اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرتها الدنماركية يبه كوفود في كوبنهاجن إن المستشارية الألمانية ووزارة الخارجية اتفقتا على "أننا سنجد حلا مشتركا في أوروبا يجمع بين الاهتمامات والمخاوف المشروعة للجميع".

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي، إستونيا وليتوانيا ولاتفيا المتاخمة لروسيا، وكذلك جمهورية التشيك بالفعل قيودا على دخول السائحين الروس. وتعتزم فنلندا أن تحذو حذوها في سبتمبر المقبل. وتؤيد دول أخرى مثل بولندا أيضا تقييد إصدار التأشيرات للروس.

وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس حتى الآن عن شكوكه إزاء هذا الأمر، وقال قبل أسبوعين في مؤتمره الصحفي الصيفي للصحفيين الدوليين تعليقا على مقترح بفرض حظر عام على دخول الروس للاتحاد الأوروبي: "هذه حرب بوتين، ولذلك أجد صعوبة في التفكير في هذا الأمر".

وأكد شولتس أمس الخميس موقفه خلال نقاش مع مواطنين في مدينة ماجدبورج الألمانية قائلا: "إنها حرب بوتين. ليست حرب الروس. يجب ألا نقوم بهذا التعميم"، مضيفا في المقابل: "يمكن دائما الاطلاع على التفاصيل ويمكنني أيضا تفهم موقف الدول المجاورة".

وأشارت بيربوك اليوم إلى أن شولتس لم يرفض رفضا قاطعا تطبيق قيود على دخول الروس، وقالت: "لم يتم التعبير عن قطعيات، ولا حتى من قبل المستشار الألماني"، موضحة أنه عند التعبير عن مواقف خلال مقابلات يأتي التعبير في الغالب مقتضبا للغاية.