مسؤول ألماني: حكومة حزب القانون والعدالة في بولندا تنتهج سياسات مناهضة لألمانيا

اتهم مفوض الحكومة الألمانية للشؤون البولندية، ديتمار نيتان، حكومة حزب القانون والعدالة القومي المحافظ في وارسو بانتهاج سياسات مناهضة لألمانيا.

وقال نيتان في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "حزب القانون والعدالة يخوض حربه الثقافية الداخلية البولندية تحت شعار: أي شخص يريد التعاون مع ألمانيا هو معاون بلا وطن. هذه الدعاية تضع ضغطا كبيرا على العلاقات الألمانية-البولندية".

ويرى نيتان أن هذا عامل مساهم في فشل الجانب البولندي في التعامل مع نفوق الأسماك في نهر الأودر على الحدود الألمانية -البولندية، مضيفا أنه بإمكانه تصور أن مثل هذا المناخ لا يشجع المسؤولين البولنديين على التعاون مع نظرائهم الألمان.

يُذكر أنه تم اكتشاف أعداد كبيرة من الأسماك النافقة في نهر أودر على الجانبين البولندي والألماني في الأسابيع الأخيرة. ولم يتضح بعد سبب نفوق الأسماك. ومع ذلك، تم العثور على طحالب سامة في عينات المياه.

ورصد الجانب الألماني نفوق الأسماك في 9 أغسطس الجاري، بينما رصدته بولندا في نهاية يوليو الماضي، وتتهم السلطات الألمانية الجانب البولندي بإبلاغها بعد فوات الأوان، ما جعل من الصعب معرفة سبب نفوق الأسماك.

وكانت وزيرة البيئة البولندية آنا موسكوفا قد اتهمت ألمانيا في نهاية الأسبوع الماضي بنشر "أخبار كاذبة" فيما يتعلق بنفوق الأسماك.

وقال نيتان: "لم يكن هذا رد فعل، بل سياسة معادية لألمانيا. إذا كنت تريد إرضاء ياروسلاف كاتشينسكي، رئيس حزب القانون والعدالة، فمن المؤكد أن التحريض ضد ألمانيا لن يضر".