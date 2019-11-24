آلاف من سكان هونج كونج يقدمون طلبات للحصول على الجنسية البريطانية

قدم آلاف آخرون من سكان هونج كونج طلبات للحصول على الجنسية البريطانية في الربع الثاني من العام الجاري ، حيث تؤدي القيود الصارمة التي تفرضها المدينة بسبب فيروس كورونا إلى نزوح جماعي للسكان من شأنه أن يقوض التوقعات بشأن اقتصادها.

وفي الفترة ما بين أبريل ويونيو الماضيين، قدم حوالي 18 ألفا و100 شخص طلبات للبرنامج الوطني البريطاني (في الخارج)، طبقا لأرقام صادرة عن الحكومة البريطانية أمس الخميس، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وفي حين أن هذا الرقم يمثل انخفاضا بنسبة 7% عن الأشهر الثلاثة الماضية، عندما فرضت المدينة بعضا من إجراءاتها الأكثر صرامة للتباعد الاجتماعي، وهددت بإجراء اختبارات جماعية لجميع السكان، فإنه يمثل زيادة بنسبة 15% عن الربع الأخير من عام 2021 .

كانت الحكومة البريطانية قد قدمت برنامج تأشيرات في يناير 2021، عندما فرضت بكين قانونا للأمن القومي على المستعمرة البريطانية السابقة، وهي خطوة وصفها رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بأنها "انتهاك خطير" للإعلان المشترك الصيني البريطاني لعام 1984، الذي يكفل بعض الحريات لسكان هونج كونج لمدة 50 عاما.

وقدر مسؤولون في لندن آنذاك أن أكثر من 320 ألف شخص يمكنهم قبول العرض في غضون خمس سنوات.