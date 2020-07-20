البريد الملكي البريطاني يرجئ تسليم الخطابات جراء إضراب 115 ألف عامل

ذكرت شركة رويال ميل البريطانية (البريد الملكي)، أن الخطابات والطرود المقرر تسليمها اليوم قد لا تصل حتى يوم الثلاثاء نظرا لمشاركة 115 ألف عامل بالبريد في أكبر إضراب بسلسلة الاضطرابات العمالية الصيف الحالي في البلاد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال متحدث باسم الشركة، إن الإضراب يعني أنه لن يتم التعامل مع البريد العادي حتى غد السبت، حيث سيتم إيلاء أولوية للبريد من جهاز الصحة الوطنية وغيرها من الأجهزة العامة.

وأضاف أن العطلة الوطنية التي تحل يوم الإثنين سوف تقلل عمليات التسليم وتزيد من الفترة المطلوبة للتعامل مع البريد المتراكم.

يشار إلى أن البريد الملكي هو كيان قطاع خاص في بريطانيا وبه أكبر عدد من العاملين، فيما ضم إضراب اليوم بشأن الأجور ومقترحات إعادة الهيكلة عددا تجاوز ضعف الذين شاركوا في الإضرابات الأخيرة في شبكة السكة الحديد.

ومن المقرر تنظيم ثلاثة إضرابات يومية، من بينها واحد الأربعاء المقبل، واثنان في الأسبوع التالي.

يأتي ذلك فيما صوت أمس الخميس سائقو القطارات في ثلاث شركات سكك حديدية أخرى بأغلبية ساحقة لصالح القيام بإضراب وسط خلاف مع الحكومة بشأن الأجور.

ودعم أعضاء اتحاد سائقي القطارات البريطاني "أسليف" في شركات "تشيلتيرن" و"نورثيرن" و"ترانسبينين إكسبريس" القيام بإضراب في الخلاف المستمر منذ أمد طويل الذي يؤثر سلبا على حركة السكك الحديدية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وجاءت الأصوات بنسبة 9 مقابل 1 لصالح الإضرابات، وسط مشاركة تجاوزت 80%.

وقال ميك ويلان، أمين عام اتحاد "أسليف"، إن الإضرابات كانت دوما الملاذ الأخير، وأضاف: "يمكنكم رؤية مدى غضب أعضاء اتحادنا من خلال الأصوات ونسبة المشاركة".

وأضاف: "هؤلاء هم الرجال والنساء الذين نقلوا العمالة الأساسية والبضائع حول البلاد خلال الجائحة، ولم يحصلوا بعد على زيادة في الرواتب منذ 2019".