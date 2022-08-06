ألمانيا: الوضع حول محطة الطاقة النووية زاباروجيا خطير للغاية

أكدت الحكومة الألمانية مطالبتها بوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية الأوكرانية زاباروجيا التي يحتلها الجنود الروس.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، في برلين إن الوضع خطير للغاية، مضيفة أن التقارير التي تفيد بضرورة إغلاق محطة الطاقة النووية بسبب حريق في خط الكهرباء مقلقة للغاية، "حتى لو لم يكن هناك أي خطر حاد في محطة الطاقة النووية".

وقالت المتحدثة: "ندين بشدة احتلال القوات الروسية لمحطة الطاقة النووية"، مضيفة أنه من المهم أن تُسلم روسيا على الفور السيطرة على محطة الطاقة إلى أوكرانيا.

وأكدت المتحدثة ضرورة منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول في أسرع وقت ممكن إلى المحطة حتى يمكن اتخاذ احتياطات السلامة اللازمة، وقالت: "أكدت كل من الأمم المتحدة وأوكرانيا أن مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المنطقة الخاضعة للسيطرة الأوكرانية ممكنة. الأمر متروك الآن لروسيا للموافقة على هذه المهمة".