المدفعية الروسية تدمر مستودع ذخيرة ومركبتين قتاليتين في قصف ليلي على معاقل جيش أوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، بأن المدفعية الروسية وأنظمة راجمات الصواريخ قضت على مركبتين قتاليتين ومستودع ذخيرة في قصف ليلي على مواقع الجيش الأوكراني المحصنة.



وذكرت الوزراة -في بيان لها- أن "بطاريات راجمات الصواريخ من طراز جراد في المنطقة العسكرية الغربية وجهت ضربة مكثفة للعدو. وتم إطلاق النار في الليل. من على بعد حوالي 20 كم، وضربت فرق صورايخ جراد المواقع المحصنة للمسلحين الأوكرانيين"، وفقا لوكالة تاس الروسية.



وأضافت أن العدو لم يكن لديه فرصة "للاحتماء من نيران بطارية صواريخ كاملة".



وأظهرت كاميرات تسجيل البيانات المثبتة على طائرات بدون طيار أن قذائف المدفعية الروسية قضت على مستودع ذخيرة ومركبتين قتاليتين للجيش الأوكراني، حسبما حددته الوزارة.



وقالت الوزارة إنه بعد الانتهاء من مهمتها القتالية، انتقلت بطاريات جراد الروسية إلى موقع تحميل ذخيرة مموه، حيث ستتقدم إلى مواقع قتالية جديدة بحمولة ذخيرة كاملة.