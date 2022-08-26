اتفاق أولي بين أمريكا والصين لتجنب شطب الشركات الصينية من البورصة الأمريكية

توصلت الحكومتان الأمريكية والصينية إلى اتفاق أولي يسمح للمسؤولين الأمريكيين بمراجعة وثائق المراجعة المحاسبية للشركات الصينية التي يجري تداولها في الولايات المتحدة كخطوة أولى لتجنب شطب أسهم حوالي 200 شركة من بورصة نيويورك.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، عن بيانات للسلطات الصينية والأمريكية القول إن الصين ستسمح بموجب الاتفاق لمفتشي مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة الأمريكي بالوصول إلى أوراق المراجعة المحاسبية والمحاسبين الذي أجروا المراجعة للشركات الصينية.



وأضافت البيانات أن المفتشين الأمريكيين سيصلون إلى الصين لبدء أعمالهم بحلول منتصف سبتمبر المقبل.



يمثل الاتفاق اختراقا نحو حل خلاف مستمرة منذ عقود بين الدولتين بشأن الوصول إلى أوراق المراجعة المحاسبية. وأصبح الخلاف طويل المدى حول المراجعة المحاسبية، نقطة جوهرية في الخلافات الأمريكية الصينية منذ صدور قانون أمريكي عام 2020 ويقضي بشطب الشركات التي لا يمكن مراجعة حساباتها من البورصة الأمريكية



وأعلنت خمس شركات صينية بينها اثنتان من أكبر مجموعات النفط في البلاد قبل منتصف شهر أغسطس الجاري انسحابها من بورصة نيويورك، حيث قالت «سينوبيك» و«بتروتشاينا» -من أكبر مجموعات الطاقة في العالم- في بيانَين منفصلَين إنهما ستتقدمان بطلب «لانسحاب طوعي» من سوق المال الأمريكية.



كما صدرت إعلانات مماثلة عن شركة الألمنيوم الصينية «تشالكو» و«تشاينا لايف» وفرع لسينوبك مقره في شنغهاي.