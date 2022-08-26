الإسكان: جارِ تنفيذ 2040 وحدة سكنية بمبادرة سكن لكل المصريين في مدينة 6 أكتوبر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 2040 وحدة سكنية بإجمالي 85 عمارة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور الإسكان فوق المتوسط" بمدينة 6 أكتوبر، وبلغ متوسط نسبة تنفيذ العمارات 60% بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى جميع الخدمات، وذلك في إطار مشاركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في خُطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ذات طابع متميز ومستوى جيد، وتناسب جميع شرائح الدخل.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن المشروع يقع بالفاصل السكنى الصناعى بمدينة 6 أكتوبر على مساحة إجمالية 70 فدانا، لافتاً إلى أنه تم اختيار موقع مميز للمشروع يطل على الطريق الدائري الأوسطى والطريق الشمالي، ويجاور عمارات الإسكان المميز 2000 قطعة بالمدينة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسئولو الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها بموقع المشروع لدفع معدلات التنفيذ وتذليل أي عقبات.

كما عقد المهندس عادل النجار، اجتماعاً للشركات العاملة بالمشروع بعد الجولة بمقر الجهاز لمتابعة موقف التنفيذ، وبحث التحديات لدفع معدلات الأداء، وذلك بحضور جميع مندوبي شركات الإسكان والخدمات واستشاري المشروع.

وخلال الاجتماع، تم عرض موقف التنفيذ لجميع الأعمال التي يتم تنفيذها حاليًا، وذلك في إطار حرص الجهاز على سرعة الانتهاء من الأعمال لتسليم الوحدات للمواطنين بجودة عالية.

وأكد المهندس عادل النجار، أنه سوف يتم استبعاد وسحب الأعمال من الشركات التى لا تقوم بإنهاء الأعمال طبقا للبرنامج الزمنى المحدد وبالجودة المطابقة للمواصفات الفنية المقررة.

كما أكد رئيس الجهاز أن مشروع "سكن لكل المصريين" بمدينة 6 أكتوبر يُعد أحد أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين.