السعودية وماليزيا تبحثان التعاون في مجال الأمن الغذائي

بحث وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم الجمعة، مع وزير الزراعة والصناعات الغذائية الماليزي الدكتور رونالد كياندي، أوجه التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي، وسبل تشجيع القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين؛ بهدف تطوير الشراكات ومد جسور التعاون.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الوزير الفضلي أكد، خلال الاجتماع، أهمية التعاون وبحث الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بين البلدين وفقاً للميز النسبية لكل منهما مع ضرورة التنسيق المشترك لذلك.

من جهته، أشار وزير الزراعة والصناعات الغذائية الماليزي إلى أن بلاده تستهدف إنتاج مجموعة من السلع الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأرز واللحوم والأسماك والاستفادة من الميز النسبية لإنتاج زيت النخيل وتصديره، مؤكدا وجود العديد من الفرص الاستثمارية بين البلدين.