جالتيه: نيمار سيحطم الرقم القياسي في صناعة الأهداف

أثنى كريستوف جالتيه مدرب باريس سان جيرمان، على لاعبه البرازيلي نيمار، بعد مستواه المميز هذا الموسم.
وقال جالتيه خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "كانت بداية نيمار للموسم استثنائية، سواء في تسجيل أو صناعة الأهداف".
وتابع "إذا استمر نيمار على هذا النهج، فإنه سيكسر الرقم القياسي في صناعة الأهداف في الدوري الفرنسي".
وأشار إلى أن المهاجم البرازيلي حاسم أمام المرمى، لكنه يتميز أيضا بالإيثار.
ونوه عن نيمار "إذا وجد زميلا في وضع أفضل منه للتسجيل، فإنه يقوم بما يلزم ليجعله يهز الشباك".
وحول قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال، علق "هناك مجموعات أكثر صعوبة، وهناك مجموعات أخرى تبدو أسهل، لكن دوري أبطال أوروبا يتجاوز تلك النظرية".