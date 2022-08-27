رئيسة الحكومة التونسية تؤكد حرص بلادها على تعزيز التعاون مع البنك الدولي

أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، حرص بلادها على المضي في تعزيز أطر التعاون مع البنك الدولي، والعمل على دعم التوجهات الإصلاحية الهيكلية التي تعمل الحكومة على تحقيقها خاصة ذات البعد الاجتماعي ودعم القطاع الخاص ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيسة الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة، اليوم الجمعة، وفدا من البنك الدولي ترأسه نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالوضع الاقتصادي ومشاريع البنك الدولي في تونس، حيث أكد نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أهمية المناخ الاقتصادي والاستثماري الذي تتميز به تونس، مبرزًا أهمية التشجيع على الاستثمار وخلق فرص التشغيل ودعم القطاع الخاص، مضيفا أن منح تونس تنظيم لأعمال قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا يُعد خير دليل على تميز كفاءاتها وقدراتها البشرية وأهمية موقعها الاستراتيجي بالمنطقة.

واستعرضت رئيسة الحكومة عددًا من الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة التونسية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازنات المالية والنهوض بالواقع الاقتصادي وترمي إلى تجاوز الظرف الاجتماعي الراهن والتقليص من نسبة البطالة وتنشيط الدورة الاقتصادية، بما يساهم في رفع نسبة النمو.