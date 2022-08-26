نستله السويسرية تطلق نسخة نباتية من الشيكولاتة كيت كات

تطلق عملاق الأغذية السويسري نستله، "كيت كات في"، وهي نسخة نباتية من أحد أشهر ألواح الشوكولاتة في العالم، اعتبارا من اليوم الجمعة، حيث من المقرر أن تطرحها في 15 دولة أوروبية من بينها المملكة المتحدة.



وعلى عكس "كيت كات" الكلاسيكية، تستخدم النسخة النباتية تركيبة قائمة على الأرز كبديل للحليب، وفقا لما كشفت عنه بلومبرج لأول مرة.



وقالت كورين جابلر، رئيسة القسم الأوروبي من نستله في مقابلة "لدينا أربعة بين كل مستهلك يقولون إنهم مهتمون في التوجه إلى نظام غذائي قائم أكثر على المنتجات النباتية ".



وتبلغ قيمة سوق الشوكولاتة النباتية بالفعل 533 مليون دولار ومن المتوقع أن يتضاعف لأكثر من 1.4 مليار دولار في غضون عشر سنوات.



وفي أنباء أقل سرورا خلال أسوأ أزمة لتكلفة المعيشة خلال عقود، من المرجح أن تكون تكلفة "كيت كات في" أعلى من النسخة العادية. وقالت نستله إن هذا يرجع إلى المكونات الأعلى سعرا والحاجة إلى إجراءات صارمة لضمان أنه لا يوجد آثار للألبان في خطوط الإنتاج.



وخلال تجربة نستله العام الماضي، بيعت كيت كات في بنحو 90 بنسا (1.06 دولار) في بعض المتاجر، مقارنة بـ60 بنسا أو 70 بنسا للنسخة غير النباتية، بحسب جابلر.