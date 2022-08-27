زوج ابنة عبد الله مشرف يروي تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة

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روى شريف عبد القادر زوج ابنة الفنان عبد الله مشرف، تفاصيل الحالة الصحية لـ"الأخيرة" بعد إصابته بجلطة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الجمعة، إن عبد الله مشرف كان يعاني منذ فترة من الكتف، موضحا أنهم ظنوا تعرضه لنزلة برد.

وأضاف: ""فوجئنا بإن كف إيده الشمال بيزرق وذراعه ساقع وأبيض.. سألناه قال ممكن تنميل".

وتابع: "توجهنا للمستشفى واكتشفوا وجود انسداد في الشريان وعملوا أشعة صبغة، وتم حجزه في المستشفى وخضع ثلاثة أيام في الرعاية".

وأشار إلى أن مشرف قضى ثلاثة أيام أخرى كمتابعة صحية عامة، مؤكدا أن حالته الصحية حاليا جيدة.

ونوه بأن الأطباء منعوا عنه أي حركة كبيرة أو انفعال، مؤكدا أن هناك متابعة طبية دائمة.